Roseana, Serra e Garotinho crescem, diz pesquisa Pesquisa do Instituto Sensus, sobre as intenções de voto para a Presidência da República, encomendada pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT), confirma o crescimento do governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, já apontado em outras pesquisas de opinião, nos últimos dias, mas indica também uma reação do ministro da Saúde, José Serra, após o lançamento de sua pré-candidatura. Indica também que a governadora do Maranhão, Roseana Sarney, mantém a ascensão. Na pesquisa espontânea, Serra cresceu de 0,3% (na pesquisa anterior) para 2,4%, ultrapassando pela primeira vez o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PPS), que caiu de 3% para 2%. A queda de Ciro tem sido constante nas últimas quatro pesquisas do Instituto Sensus. Em agosto do ano passado ele tinha 6,2% na pesquisa espontânea e perdia apenas para o pré-candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, que tinha 20,4%. Lula também teve um pequeno crescimento, de 15,5% para 16,9% na última pesquisa espontânea. Esse crescimento, no entanto, foi inferior ao de Garotinho, de 3,3% para 6%, e ao crescimento da governadora do Maranhão, Roseana Sarney, que foi de 6,7% para 10%. O governador de Minas Gerais, Itamar Franco, teve uma pequena queda na pesquisa espontânea, de 2% para 1,3%. O presidente Fernando Henrique Cardoso foi citado no voto espontâneo por 4,5% dos entrevistados, mesmo porcentual da pesquisa anterior. O número de indecisos e votos brancos e nulos caiu de 60,2% para 53,5%, retornando ao patamar das pesquisas de julho e agosto. Pesquisa estimulada Na pesquisa estimulada, o governador Anthony Garotinho, teve o maior crescimento na preferência dos entrevistados. Ele subiu de 7,9% para 15,1%, assumindo a terceira colocação, atrás de Lula e Roseana Sarney - ambos tiveram uma queda de 1 ponto porcentual em relação à pesquisa anterior. Lula caiu de 27,1% para 26,1% e Roseana de 23,7% para 22,7%. O ministro da Saúde, José Serra, cresceu de 5,5% para 7%, encostando, na pesquisa estimulada, em Ciro Gomes, que caiu de 8,8% para 7,4%. A maior queda, no entanto, é do governador de Minas Gerais, Itamar Franco, que caiu de 9,1 para 3,8% na pesquisa estimulada. Em julho, Itamar tinha 13,7%. Os votos brancos e nulos, na pesquisa estimulada, ficaram em 16,4%, pouco acima da pesquisa anterior que foi de 16%. Sem Itamar Em outra simulação feita pela pesquisa CNT/Census, sem a presença do governador de Minas Gerais, Itamar Franco (PMDB), na lista de candidatos à Presidência da República os destaques são também os índices de crescimento das intenções de voto no governador do Rio de Janeiro, e no ministro da Saúde. Nesse segundo cenário, o líder da pesquisa, Luís Inácio Lula da Silva (PT), cai de 27,3% para 26,4% em relação à pesquisa anterior; a governadora do Maranhão, Roseana Sarney (PFL) cai de 25,4% para 24,8%; Garotinho sobe de 8% para 14,6%, ultrapassando o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, que cai de 11,7% para 8,2%; o ministro José Serra cresce de 5,4% para 7,9% e o candidato do Prona, Eneas Carneiro, cai de 4,4% para 1,8%. O número de votos brancos e nulos cai de 18% para 16,5%. Cenário provável O presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT), Clésio Andrade, explicou que esse quadro será utilizado nas próximas pesquisas como cenário principal. Ele avalia que esse será o quadro mais provável da sucessão, uma vez que o governador de Minas, além de estar caindo nas pesquisas, não deve se efetivar como candidato do PMDB. "Politicamente, esse é o cenário mais significativo e importante", observou Clésio. Ele disse ainda que, na próxima pesquisa CNT/Census, provavelmente fará uma simulação excluindo o pré-candidato do PPS à presidência da República, Ciro Gomes, que está com índices decrescentes. Clésio Andrade destacou o crescimento do pré-candidato de José Serra tanto na pesquisa espontânea quanto na simulada. Ele avalia que esse cresciento é consistente porque o ministro da Saúde cresce mais entre as pessoas com nível de escolaridade superior, que são formadoras de opinião. O presidente da CNT disse, ainda, que a concentração de votos em Roseana Sarney (PFL) está entre os entrevistados de pior nível de escolaridade, e a de Anthony Garotinho (PSB), entre os de nível médio, enquanto Luís Inácio Lula da Silva (PT) tem uma distribuição entre todos os níveis, porém está caindo entre as pessoas de nível superior. "Isso mostra que as pessoas estão começando a repensar", observou. O diretor de Pesquisas do Instituto Census, Ricardo Guedes, avalia, no entanto, que as pessoas de nível superior não são formadoras de opinião. Segundo ele, elas mais consolidam a opinião formada do que formam opinião.