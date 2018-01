Roseana Sarney grava programa eleitoral em SP A governadora Roseana Sarney (PFL-MA) deixou esta manhã a residência do banqueiro Edmar Cid Ferreira, no Morumbi, onde está hospedada desde a última quarta-feira. Ao deixar a casa, a governadora, que também é pré-candidata do partido à sucessão presidencial, disse que não pretende conceder entrevistas durante o dia de hoje. Ela evitou se manifestar sobre o discurso de lançamento da candidatura do ministro da Saúde, José Serra, realizado ontem, em Brasília. "Quem tem de falar é ele", afirmou Roseana. A governadora voltou a afirmar que ainda não lançou a sua candidatura e deu a entender que falará sobre esse assunto após o lançamento oficial da candidatura pefelista. Roseana disse que, agora pela manhã, terá um encontro com o diretor da revista IstoÉ, Domingo Alzugaray. Após o encontro, ela retoma as gravações para o programa eleitoral do PFL, que será exibido no dia 31 de janeiro. A governadora também fará hoje uma consulta médica com seu médico, José Aristodemo Pinotti. Roseana retorna ao Maranhão, amanhã.