Roseana Sarney filia-se ao PMDB A senadora Roseana Sarney filiou-se ao PMDB, partido de seu pai, o senador José Sarney (AP). O diretório da legenda no Maranhão confirmou que a ficha de filiação da senadora chegou à sede do partido na última segunda e foi encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Segundo o vice-presidente do diretório, Remi Ribeiro, tal procedimento serve apenas para seguir os trâmites legais. Mas "o casamento já está selado", disse, sobre a entrada da nova filiada no partido. Roseana deixou o PFL em novembro, depois da polêmica por conta de seu apoio à candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas últimas eleições, quando também foi candidata ao governo do Maranhão e perdeu para Jackson Lago (PDT). A filiação de Roseana também pode ajudar a candidatura de Renan Calheiros (PMDB) à reeleição no Senado. O partido agora conta com 17 senadores, a segunda maior bancada, atrás do PFL, com 18. O candidato da oposição é o líder do PFL no Senado, José Agripino, que conta com o apoio de parte do PSDB.