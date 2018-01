Roseana Sarney está em São Paulo A governadora do Maranhão, Roseana Sarney, chegou a São Paulo hoje pela manhã, vinda do Rio de Janeiro. Pré-candidata do PFL à Presidência da República, Roseana deve permanecer na cidade até sábado. Segundo informou o assessor de imprensa da governadora, Antonio Carlos, Roseana não terá hoje nenhum compromisso público, apenas um almoço com familiares. A governadora veio a São Paulo para gravar sua participação no programa político do partido, que será veiculado na TV, e também para fazer exames médicos de rotina. A assessoria de imprensa da governadora não forneceu a agenda de comprimisos de amanhã e de sexta-feira.