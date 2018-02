Roseana Sarney é operada de aneurisma cerebral em SP

A governadora licenciada do Maranhão, Roseana Sarney, internada desde terça-feira, 2, no Hospital Albert Einstein, na zona sul da cidade de São Paulo, foi para o centro cirúrgico pouco antes das 8 horas da manhã de desta quarta-feira, 3, para a correção de um aneurisma cerebral. O senador José Sarney e dona Marly acompanham a filha no hospital.

Segundo a assessoria do hospital, não há previsão do tempo de duração do procedimento. Já a assessoria de comunicação do governo maranhense afirmou que a operação pode durar entre 4 e 5 horas.

O único boletim médico divulgado até agora informa que o recurso que será usado no delicado tratamento é o da "clipagem" ou fechamento como é denominada a técnica de comprimir a bolha que provocou a dilatação da artéria cerebral.

Com 56 anos, Roseana Sarney passa pela 21ª cirurgia. Ela assumiu o comando do governo maranhense, no último dia 17 de abril, depois de concluído o processo de cassação do governador Jackson Lago. Na ausência dela, o cargo está sendo ocupado pelo vice João Alberto de Souza.