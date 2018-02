Roseana Sarney deve passar por cirurgia nesta quarta em SP

A governadora do Maranhão, Roseana Sarney (PMDB-MA), será internada ao meio-dia desta terça-feira, 2, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Roseana será submetida a uma angiografia cerebral, exame pré-operatório que tem por objetivo dar a localização mais precisa do aneurisma de 6,4 milímetros localizado na região cognitiva do cérebro, atrás do olho direito.

De acordo com boletim divulgado pela manhã, a cirurgia de clipagem, o fechamento do aneurisma cerebral, deve ocorrer nesta quarta-feira, 3. O procedimento será conduzido pelo neurocirurgião Evandro de Oliveira e sua equipe. Um novo boletim só será emitido após a cirurgia.

José Sarney

Na segunda-feira, 1º, o pai de Roseana e presidente do Senado, José Sarney (PMDB - AL), cancelou sua agenda da semana para acompanhar o procedimento cirúrgico da filha. Segundo a assessoria de imprensa de Sarney, o presidente não tem previsão de volta para Brasília e retomada dos trabalhos.