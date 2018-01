Roseana retorna a São Luís A pré-candidata do PFL à Presidência da República, a governadora do Maranhão, Roseana Sarney, embarcou nesta manhã com destino ao Maranhão no Aeroporto de Congonhas. Ela estava em São Paulo para gravar programas de televisão para o seu partido. Nesta madrugada, as gravações avançaram até às três horas, informou sua assessoria de imprensa.