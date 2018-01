Roseana responde a críticas de Tarso Genro A governadora e presidenciável Roseana Sarney (PFL-MA) rebateu na tarde desta quinta-feira as críticas do prefeito de Porto Alegre, Tarso Genro (PT), à candidatura dela. Genro comparou Roseana ao ex-presidente da República Fernando Collor, dizendo que a candidatura de Roseana é uma "ameaça e uma aventura, semelhante à de Collor". "É a opinião dele. Não é a minha nem a do povo brasileiro", respondeu a governadora, referindo-se aos 20% de preferência registrados nas pesquisas de intenção de voto, a favor de sua candidatura. A governadora também foi cautelosa ao comentar o lançamento da pré-candidatura do ministro José Serra (Saúde). "Não tive a oportunidade de ver, estava gravando o programa, mas eu desejo boa sorte ao ministro Serra", afirmou. Roseana não soube dizer se a entrada de Serra na disputa altera os rumos da candidatura pefelista. "Veja bem, não sou candidata, depende da conjuntura, das coisas todas", disse. Sobre o possível crescimento do ministro José Serra nas pesquisas de opinião, a governadora afirmou que é a própria pesquisa que vai demonstrar se isso ocorrerá ou não. Ao ser questionada sobre qual seria a sua preferência em relação ao vice, se do PSDB ou do PMDB, ela apenas sorriu e disse "não sei". Roseana afirmou ainda que o resultado das próximas pesquisas, que trarão o ministro como pré-candidato oficial do PSDB, não será decisivo. "Como pesquisa, sempre traz uma informação importante, mas acho que ainda tem muito tempo pela frente, temos até junho, quando serão realizadas as convenções partidárias", disse Roseana, referindo-se à definição do candidato da aliança governista.