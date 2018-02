Roseana recorre contra multa aplicada pelo TRE-MA

A senadora Roseana Sarney (PMDB-MA), líder do governo no Congresso, recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o pagamento da multa de R$ 2 mil aplicada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA) por propaganda eleitoral em local proibido durante a campanha para as eleições de 2006. Na ocasião, Roseana foi derrotada na disputa pelo governo do Estado. Na época, ela ainda estava no PFL (atual DEM). De acordo com o TRE-MA, Roseana afixou placas no passeio público, o que é proibido pelo TSE. Roseana argumenta que as placas foram colocadas na parte interna do estacionamento à frente do seu comitê eleitoral, portanto fora do passeio público. A senadora alega ainda que não foi notificada pelo juiz de fiscalização eleitoral para retirar as placas, pois a comunicação fora enviada ao seu gabinete no Senado e não ao seu advogado junto à Justiça Eleitoral. As informações são da assessoria de imprensa do TSE.