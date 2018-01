Roseana quer direção única para base aliada A governadora do Maranhão e pré-candidata do PFL à presidência da República, Roseana Sarney, defendeu hoje em São Paulo, "uma direção única para a base aliada", mas evitou dar mais detalhes sobre as negociações nesse sentido, iniciadas ontem, quando ela manteve contatos com o presidente Fernando Henrique Cardoso e com o ministro da Saúde, José Serra, pré-candidato do PSDB. A governadora conversou rapidamente com a imprensa e, ao comentar o telefonema que deu ontem para o ministro da Saúde, José Serra, afirmou que foi um primeiro contato. "Falamos sobre questões administrativas e depois marcamos um encontro para conversar sobre o processo de condução das eleições este ano", explicou. Roseana disse que o próximo encontro com Serra ainda não tem data definida e que ela irá "amadurecer as idéias" para discutir com o ministro. "Foi somente uma conversa, assim como vou fazer com o Pratini (de Moraes, ministro da Agricultura, do PPB). Acho que a gente tem que ter uma direção única para a base aliada". Sobre o encontro com o presidente Fernando Henrique ontem à noite, em Brasília, Roseana reiterou que foram discutidas questões administrativas e também as eleições presidenciais. "Ele, como presidente, e eu, como governadora - pois ainda estou no meu mandato - temos muita coisa para discutir. Tratamos sobre a sucessão, como será esse processo, da importância do presidente nele e do comportamento da base aliada", declarou. Para Roseana, essa fase de transição deverá seguir até julho. Ela disse ainda que não existem outros encontros agendados com representantes do PSDB. "Jorge Bornhausen é que vai conversar, pois ele é presidente do partido". Roseana chegou no início desta tarde ao prédio da produtora Teleimage, situada na zona oeste de São Paulo, para a gravação de programas do partido. A previsão é de que as gravações do programa sigam até o final da tarde e Roseana deve voltar ainda hoje para São Luís.