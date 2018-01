Roseana prepara encerramento do mandato Ao contrário do candidato do PSDB, ministro da Saúde, José Serra, que terá uma semana agitada, a pré-candidata do PFL, governadora do Maranhão, Roseana Sarney, passa os próximos dias no Estado, tratando dos projetos que espera deixar prontos antes do dia 4 de abril, quando se desincompatibilizará. De acordo com o secretário-geral do PFL, Saulo Queiroz, os próximos passos da campanha de Roseana vão depender de uma pesquisa interna que o partido espera receber esta semana. A avaliação se concentrou nos maiores colégios eleitorais do País, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A intenção, segundo Queiroz, é a de avaliar em quem o eleitor votaria pela segunda vez. O secretário pefelista prevê que os índices da candidatura de Serra nas pesquisas deve passar de 7% para 12%, e aí se estabilizar. "Serra não é uma prima-dona recém-lançada", justifica. "Ele é o mesmo Serra que há dois anos está em campanha". PMDB O presidente do PMDB, Michel Temer (SP), assegurou que o partido não vai decidir repentinamente sobre o caminho que tomará na sucessão presidencial. O que há, segundo Temer, são conversas informais com os filiados, sobre o melhor caminho a seguir. O deputado volta amanhã a Brasília, mas garante que não tem em vista nenhum tipo de reunião para tratar do fim da candidatura própria. Para o presidente do Senado, Ramez Tebet (PMDB-MS), essa decisão do partido só deve ser tomada se ficar comprovado que nenhum dos candidatos que disputarem as prévias de 17 de março tem viabilidade eleitoral. Tebet voltou a criticar a pré-candidatura do ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann, por acreditar que ele estaria utilizando o PMDB "como trampolim para se eleger deputado".