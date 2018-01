Roseana não deve comparecer a reunião com FHC O porta-voz adjunto da Presidência da República, Alexandre Parola, confirmou hoje que o presidente Fernando Henrique Cardoso vai reunir-se, amanhã, em Brasília, com os governadores de oito Estados nordestinos (exceto o Maranhão) abastecidos pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), para tratar de energia. Parola deixou claro que a governadora do Maranhão, Roseana Sarney, não está se negando a comparecer à reunião. É que a maior parte do Maranhão está enquadrada entre os Estados da região Norte, onde o racionamento de energia foi suspenso desde o último dia 1º. A assessoria da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE) informou que, da reunião de amanhã, deverão participar membros do Núcleo Executivo da Câmara de GCE. Desde já, a assessoria confirmou a presença do presidente da GCE, ministro Pedro Parente. A reunião, em que deverá ser debatido o abastecimento de energia do Nordeste diante do ainda muito baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas da região, está em princípio marcada para as 11 horas, segundo a assessoria da Câmara.