Roseana grava programa em SP nesta semana A governadora do Maranhão, Roseana Sarney (PFL), pré-candidata à Presidência da República estará em São Paulo, entre quarta e sexta-feira, onde, entre outros compromissos, grava programa de TV de seu partido. O programa deverá ir ao ar apenas em abril, segundo a assessoria de Roseana. As locações, ainda em fase de definição, deverão ser externas. Também em São Paulo, está o pré-candidato do PPS, Ciro Gomes. Hoje, ele participa de conferência no Anhembi, onde acontece a CouroModa. Quem também já retomou seus contatos políticos na capital paulista, após temporada de férias em Búzios (RJ), é o provável candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. Oficialmente, ele não tem agenda externa para hoje, mas deve ter um encontro com Marta Suplicy, nesta tarde, segundo consta na agenda da prefeita.