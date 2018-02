Roseana é internada para operação de aneurisma A governadora do Maranhão, Roseana Sarney (PMDB), se internou ontem no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para a cirurgia de clipagem (fechamento do aneurisma cerebral) a que será submetida hoje. "Já operei pulmão, mama e intestino, mas quando você fala de cabeça, a gente sente um pouco de apreensão porque é o comando de tudo." Esta será a 21ª operação de Roseana. O presidente do Senado, José Sarney, acompanhou a filha.