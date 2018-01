Roseana diz que FHC deixou a potítica ao "deus-dará" A governadora do Maranhão, Roseana Sarney, candidata do PFL à presidência, criticou o presidente Fernando Henrique Cardoso, em entrevista concedida à revista feminina "Uma", cuja edição estará nas bancas nesta semana. Roseana diz que Fernando Henrique fez um governo até bom mas não cumpriu tudo o que prometera na campanha. "Ele apostou muito no desenvolvimento econômico; a parte política ficou ao deus-dará", afirma a governadora. Para Roseana, todo mundo quer o desenvolvimento sustentável. Só que, para se chegar a tanto, é necessário haver harmonia em quatro pontos: o desenvolvimento econômico, com a estabilidade; o desenvolvimento político, quando já se tem a democracia; o desenvolvimento ambiental; e o desenvolvimento social, com justiça social. "Tem de equilibrar tudo, senão não vai adiante". Ao se referir ao PT, partido com o qual disputa a preferência dos eleitores - conforme as pesquisas de opinião - Roseana afirma que falta maior diálogo ao partido de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas isso, segundo ela, é uma característica do sistema partidário brasileiro, em que é defendida mais a posição da legenda do que a do País. "Você não tem de ser oposição só por ser oposição", afirma. Apesar de conseguir manter-se acima dos 20% das intenções de voto, Roseana tem um ponto fraco: os baixos indicadores sociais do Maranhão. Mas ela acha que ainda dá para resolver alguma coisa. E defende a mudança nos critérios de avaliação, que considera injustos. Diz na entrevista que até março, quando pretende deixar o governo, terá demarcado todas as terras indígenas do Estado. "Agora, se você for atrás de indicadores de pobreza, temos vários índices ruins", admite. Por isso, afirma a governadora, seria interessante resolver qual o indicador é o melhor. "Se for de violência, eu estou lá em cima; se for renda per capita familiar tudo bem, estou lá embaixo". Segundo a governadora, o Maranhão é um Estado que tem uma população rural grande. Significaria que a pessoa que mora na roça tem o que comer, tem sua casa própria, sua horta, mas aquilo não é computado. "A renda dela não é monetária, mas ela come, ela vive, ela não paga aluguel". Roseana diz ainda, na entrevista, que sua maior influência política tem origem no pai, o senador e ex-presidente José Sarney (PMDB-AP). Ideologicamente, no entanto, não se identifica com ele. Se considera mais à esquerda do que o PFL, seu partido. Afirma ainda que, por ser filha de José Sarney não conseguiu abrigo em legendas de esquerda. Sobrou-lhe somente o PFL, ao qual hoje é grata. A governadora lembra que, quando José Sarney foi presidente, não tinha apoio do empresariado, principalmente dos Estados do Sul e Sudeste. Ela afirma que prefere não ter relação com empresário e que não aceitará ser tutelada por nenhum setor. "Não aceito ser sabatinada de maneira nenhuma", afirma. "Por quê? Não é vestibular. Se não estou fazendo teste para nada, vou ser sabatinada? Não existe hipótese de eu ir discutir uma coisa dessas". Segundo Roseana, até que um fórum de debates entre o candidato com os representantes dos empresários seria interessante. Porque antes de tudo, o candidato a presidente tem de saber é a respeito do orçamento, o que está comprometido, a dívida real do Brasil. "Não adianta só dizer que quer combater a pobreza", afirma. E indaga: "Quem é que não quer? Eu quero, o Lula quer, o (Anthony) Garotinho (governador do Rio de Janeiro, candidato do PSB), quer, o Enéas quer". Para ela, é muito fácil dizer: "Vou criar empregos".