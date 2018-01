Roseana diz que faria governo mais social que FHC A pré-candidata do PFL à Presidência da República e governadora do Maranhão, Roseana Sarney, afirmou nesta terça-feira que, "com certeza", se fosse eleita presidente, daria mais prioridade em seu governo à área social que a atual administração (do presidente Fernando Henrique Cardoso). Escolhendo cuidadosamente as palavras, repetindo que ainda não é candidata e tentando marcar a diferença em relação ao campo governista, Roseana elogiou, em parte, a atual política econômica, mas procurou demonstrar aos jornalistas que poderia mudá-la, mesmo pontualmente. "Acho que a estabilidade econômica é uma conquista, temos que lutar por ela", afirmou. "Agora, cada governo é um governo, tem suas metas, tem seu estilo." Cautelosa, Roseana evitou falar do lançamento da candidatura de José Serra (PSDB) e defendeu a unidade da base governista, embora vagamente. "As convenções serão só em junho", afirmou. "E aí tem muito tempo pela frente, dá para a gente conversar, os partidos conversarão e evidentemente tem uma série de circunstâncias e conjunturas que vão ser analisadas." Perguntada por um repórter sobre a proposta que o PFL fez em 2002 (quando ainda não estava em segundo lugar nas pesquisas), de realizar prévias entre os partidos governistas para escolher o candidato, disse não saber como está a questão agora. A pefelista afirmou que sempre achou importante uma aliança. "Num regime presidencialista, não se pode governar com um partido só", declarou. "Os partidos têm que ter maioria, o presidente precisa ter maioria no Congresso. Então, minha visão hoje é que nenhum partido faz maioria, então há a necessidade de alianças. Qualquer um que seja eleito presidente vai precisar fazer alianças para governar o País." A governadora passou o dia no Rio, cumprindo agenda que não foi divulgada, à exceção de um ponto: uma conversa com o prefeito Cesar Maia (PFL). "Falamos sobre pesquisas", disse ela, sem entrar em detalhes. Ao longo do dia, seus assessores divulgaram informações desencontradas sobre o paradeiro de Roseana, que acabou dando entrevista no Hotel Caesar Park, em Ipanema, na zona sul. Nesta quarta, na quinta e na sexta-feira, Roseana estará em São Paulo, gravando o programa que o PFL exibirá no próximo dia 31. A pefelista também fará exames médicos.