Roseana desmerece críticas de adversários A governadora e presidenciável Roseana Sarney (PFL-MA) demonstrou hoje que não está preocupada com as críticas feitas por lideranças políticas da oposição e da base aliada a sua provável candidatura à Presidência da República. "Qualquer campanha política tem sempre crítica, é natural do processo e estamos em plena democracia", afirmou Roseana, ao deixar o restaurante A Figueira - Rubaiyat, no bairro dos Jardins, em São Paulo. Ela almoçou acompanhada dos publicitários Nizan Guanaes e Rui Rodrigues e dos assessores Antonio Martins, Antonio Lima e Tania Fusco. Sobre as críticas feitas pelo governador do Rio e também presidenciável Anthony Garotinho (PSB) ao ex-presidente José Sarney, Roseana evitou entrar em polêmica. Garotinho afirmou que Sarney deixou o governo com inflação de 84%. "Esta é uma pergunta para José Sarney", respondeu Roseana, encerrando o assunto. Propaganda na TV Ela também não quis comentar a declaração do presidente da Câmara, Aécio Neves (PSDB-MG), que disse que o horário eleitoral gratuito de TV estaria sendo usado para fazer campanha de um candidato específico e não para falar sobre o partido, conforme prevê a legislação eleitoral. "Nada a falar", disse Roseana. O publicitário Nizan Guanaes, que coordena a propaganda televisiva do PFL, desconversou sobre a utilização do programa para fins eleitorais. "Olha, isto aí é uma questão política. Os políticos é que tem que resolver. Não é da minha esfera", declarou. Segundo ele, as gravações para o programa do PFL que vai ao ar em rede nacional no dia 31, continuam na semana que vem. Sobre a linha que será adotada no programa, o publicitário disse apenas que seria "improducente" uma linha de ataque aos demais pré-candidatos. "Estamos numa etapa extremamente preliminar. É mais um momento de apresentar uma possível candidatura do que qualquer outra coisa", afirmou.