Roseana contrai virose e cancela agenda A governadora do Maranhão, Roseana Sarney, pré-candidata do PFL à Presidência, contraiu uma virose e, por recomendação médica, cancelou parte dos compromissos de hoje e todos os de amanhã. Por isso, não viaja mais a São Paulo, onde participaria do São Paulo Fashion Week e de uma visita ao Museu de Arte de São Paulo (Masp), para ver uma exposição sobre a vida do jogador de futebol Pelé. Ela também não pôde receber, em São Luís, o astronauta norte-americano Edwin Aldrin, que visitou o Maranhão. A mesma virose que agora atacou Roseana contagiou também seus familiares: o marido, Jorge Murad, filha e neta.