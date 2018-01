Roseana começa envolvimento do PMDB por Renan A candidata do PFL à Presidência, governadora Roseana Sarney (Maranhão), reúne-se nesta quinta-feira, em São Luís, com o líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL). É o início de uma série de conversas que ela pretende ter com os dirigentes do PMDB, numa contra-ofensiva ao PSDB, que ofereceu ao partido o cargo de vice-presidente numa composição com o ministtro José Serra. A investida dos tucanos irritou profundamente Roseana e a direção do PFL. Nesta sexta-feira, em São Paulo, Roseana deve falar com o presidente nacional do PMDB, deputado Michel Temer (SP). O senador Renan Calheiros disse que o encontro com Roseana havia sido programado há alguns dias, mas somente nesta quarta-feira pôde confirmá-lo. Com isso, Roseana mudou sua agenda para os dois próximos dias. Em vez de viajar nesta quinta-feira para São Paulo, para participar do SP Fashion Week, receberá Renan para um almoço, programado inicialmente para o Palácio dos Leões, sede do governo do Maranhão. A conversa não tem hora para acabar. Renan afirmou nesta quarta-feira que, na conversa com Roseana, dirá que seu partido, o PMDB, ainda acredita na tese da candidatura própria a presidente da República, conforme decisão tomada em convenção nacional (as prévias estão marcadas para o dia 17 de março, mas dificilmente ocorrerão, porque existe uma corrente forte no partido contrária à sua realização). ?Pretendo também conversar com os outros partidos aliados, para falar da posição do PMDB?, disse Renan. De acordo com o líder do PMDB no Senado, além dos encontros com os integrantes de partidos que formam a base de sustentação do governo federal, ele pretende ainda falar com os representantes das diversas correntes internas existentes no PMDB. Por isso é que, depois da reunião com Roseana, Renan Calheiros viaja a Brasília, onde deve avistar-se com integrantes da ala liderada pelo ex-deputado Paes de Andrade e pelo senador Roberto Requião (PR), que fazem oposição ao presidente Fernando Henrique Cardoso.