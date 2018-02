Roseana chega a hospital e se diz confiante com cirurgia A governadora do Maranhão, Roseana Sarney (PMDB), chegou no começo da tarde ao Hospital Israelita Albert Einstein, no Morumbi, zona sul de São Paulo, onde passará por uma cirurgia amanhã para retirar um aneurisma do cérebro. Ela aparentava nervosismo, mas disse estar confiante e contou que os últimos exames apontaram a necessidade urgente da operação. "Não tenho sintomas, mas tem de fazer", disse. "O aneurisma está de um tamanho que já não dá mais para esperar."