Rosalba Ciarlini toma posse no Rio Grande do Norte e critica governo anterior Natal - Governadora do RN assume criticando antecessor e pregando a moralidade A nova governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarlini (DEM), assumiu o cargo no início da noite de hoje criticando a administração do antecessor, Iberê Ferreira (PSB), e pregando moralidade e transparência no Governo.