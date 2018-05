Rosa confirma que decisão sobre CPI só sai depois da Páscoa

Senador e pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB, Aécio Neves (MG) esteve nesta terça-feira com a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), para falar sobre a ação movida por ele e por outros parlamentares de oposição com o objetivo de garantir a criação de uma CPI exclusiva para investigar suspeitas de irregularidades na Petrobrás.

Conforme Aécio, Rosa afirmou que decidirá o pedido de liminar depois do feriado da Páscoa. Junto com os senadores Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) e Agripino Maia (DEM-RN), Aécio conversou por cerca de meia hora com Rosa Weber. Na saída do encontro, disse que significará "sepultar definitivamente qualquer investigação pela minoria" se for mantida a decisão do presidente do Senado, Renan Calheiros, de criar uma CPI ampla, para apurar, além de negócios da Petrobras, suspeitas de cartel no Metrô de São Paulo e outros assuntos.