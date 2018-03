Roriz registra candidatura, com apoio de PSDB e DEM

Ao fazer o registro no TRE-DF, Joaquim Roriz afirmou estar confiante de que sua candidatura não será impugnada. "Não tenho nenhum temor. Zero".

A candidata ao Senado na chapa de Roriz, Maria de Lourdes Abadia, do PSDB, disse que a aliança com o candidato do PSC foi necessário porque "não restava opção". "Aqui no DF acabou polarizado em torno de Roriz e o outro lado foi para a Dilma Rousseff candidata do PT", afirmou Abadia.

O presidente do DEM no DF, senador Adelmir Santana, deu a mesma justificativa para a aliança com Roriz. "Não tínhamos opção. E o DEM é um partido muito forte para ficar fora das eleições", disse.

Até o ano passado, o DEM dava como certa a reeleição do ex-governador José Roberto Arruda. Ele, no entanto, foi acusado de chefiar um esquema de corrupção conhecido como "Mensalão do DEM". O ex-governador chegou a ser preso por obstrução da Justiça, teve o mandato cassado e foi expulso da legenda.

O TRE tem até o dia 8 deste mês para publicar a lista com o nome dos candidatos ao governo. A partir daí, o Ministério Público tem cinco dias para pedir impugnação de candidatura dos candidatos com a ficha suja na Justiça e o tribunal, até 5 de agosto, para julgar os pedidos.