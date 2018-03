Roraima deve ter a campanha mais cara do País

Chama atenção o custo estimado pelo candidato Lúcio Alcântara (PR), que vai tentar voltar ao governo do Ceará com gastos de até R$ 50 milhões - ele dirigiu o Estado entre 2003 e 2006. Trata-se do segundo maior orçamento do País - ao lado do valor previsto pelo presidente afastado da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, que pretende investir igual quantia para disputar o governo de São Paulo pelo PSB.

O volume de recursos que se pretende gastar nas disputas estaduais equivale aos Orçamentos anuais de cidades médias como Santos, no litoral paulista, e Campos dos Goytacazes, na região norte fluminense. Em termos absolutos, a campanha mais cara é a do Estado de São Paulo. Os candidatos informaram que estimam gastar até R$ 195,6 milhões. O ex-governador Geraldo Alckmin, que pretende voltar ao Palácio dos Bandeirantes pelo PSDB, foi o que orçou a campanha mais dispendiosa: R$ 58 milhões. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.