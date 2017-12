Ronivon Santiago se entrega à PF em Brasília Acusado de envolvimento na máfia dos Sanguessugas, o ex-deputado federal Ronivon Santiago (PP-AC) se entregou à Polícia Federal na noite de sexta-feira, em Brasília. A PF procurava o ex-deputado desde quarta-feira, quando a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ellen Gracie, ordenou a recaptura dos integrantes da quadrilha, que haviam sido soltos por decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. O ex-deputado é acusado pela PF de receber propina para direcionar emendas parlamentares da Saúde à Planam, que pertence ao empresário Darci José Vedoin, apontado como um dos artífices do esquema. Vedoin também está preso.