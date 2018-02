Rondeau ainda recebe da Petrobrás Fora do Ministério de Minas e Energia desde maio, Silas Rondeau não deixou totalmente o governo. Ele continua a ocupar uma vaga no Conselho de Administração da Petrobrás, presidido pela ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. Como conselheiro, recebe cerca de R$ 3 mil por reunião. Mas nem sempre as reuniões ocorrem mensalmente, embora possa haver mais de uma por mês. São colegas de Rondeau no conselho o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o presidente da Petrobrás, José Sergio Gabrielli, entre outros.