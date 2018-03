Ronaldo sugere a Serra apoio ao esporte em jantar

Logo após o jantar, Serra postou o encontro em seu Twitter, ainda de madrugada. "Jantar agradável na casa do Ronaldo e da Bia. Estavam os craques Paulo André, Edu, Roberto Carlos, Elias, William", disse Serra, citando outros jogadores. O candidato logo postou uma foto do encontro e disse: "Incrível: entre umas 25 pessoas presentes ao jantar do Ronaldo, eu era o único palmeirense..."

Ronaldo logo se explicou, também via Twitter. "Pra ficar claro, não é apoio político. Eu e meus companheiros no Corinthians só demos sugestões para políticas públicas de apoio ao esporte". O jogador disse então que pretende fazer o encontro com outros presidenciáveis.

Nos bastidores, os tucanos comentam que Ronaldo poderia ser uma espécie de embaixador do País para a Copa de 2014. O nome do jogador já foi ventilado internamente como possibilidade para ocupar o Ministério do Esporte, num eventual governo tucano. Não seria novidade numa gestão do PSDB. Entre 1995 e 1998, Pelé assumiu a pasta durante a administração de FHC. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.