Romário volta atrás e decide votar em Luiz Henrique O senador Romário (PSB-RJ) decidiu voltar atrás e vai votar no candidato Luiz Henrique Silveira (PMDB-SC) para a presidência do Senado. Embora o PSB tenha anunciado apoio a Luiz Henrique, Romário havia recebido autorização do partido para votar no atual presidente, Renan Calheiros (PMDB-AL), que concorre à reeleição.