Romário larga Congresso e vai jogar futevôlei no Rio

A capa da edição de hoje do jornal Extra traz a foto do jogador na praia e a manchete "Olé no Eleitor". Segundo o jornal, Romário foi ao Congresso ontem, registrou sua presença às 10h17 e, logo depois, pegou o avião e foi para o Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com o diário, a sessão começou às 14 horas e terminou às 18h40. Como não era deliberativa - e não havia ordem do dia -, as ausências registradas não contaram para descontar os salários. A presença não era obrigatória. De acordo com a reportagem, foram apresentados pelos parlamentares presentes 170 projetos de lei, uma emenda constitucional, cinco projetos de resolução e três projetos de lei complementar.

No dia 1.º fevereiro, ao tomar posse como deputado, Romário chegou a declarar que "futevôlei é no Rio, no sábado e no domingo. Aqui em Brasília é trabalho". A determinação do novo deputado não durou dois dias.