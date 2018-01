Romário anuncia saída do PSB

RIO - O deputado federal e ex-jogador de futebol Romário (RJ) anunciou via Twitter nesta sexta-feira, 9, a saída do PSB, partido pelo qual foi eleito. Romário não explicou as razões da saída e disse apenas que comunicou a decisão ao presidente regional do PSB, Alexandre Cardoso, e que irá ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio de Janeiro formalizar a decisão.

"Acabei de entregar ao presidente do PSB do Rio de Janeiro, Alexandre Cardoso, a minha desfiliação da legenda", disse o deputado na tarde desta sexta-feira, no Twitter. "Estou a caminho do TRE para oficializar o pedido. Obrigado a todos pelo apoio", acrescentou.

Embora o parlamentar não tenha anunciado, o destino mais provável é o PR, partido presidido no Rio pelo ex-governador Anthony Garotinho, pré-candidato ao governo do Estado em 2014. "Está tudo certo, as conversas estão bastante adiantadas. Demos total liberdade ao Romário. Ele poderá ser candidato a deputado federal, ao Senado. E ele tem a garantia de que, se quiser, poderá ser candidato a prefeito em 2016", afirmou Garotinho.