Rollemberg e Perillo esperam boa relação com Dilma Apesar de serem de dois partidos que fizeram oposição à reeleição da presidente Dilma Rousseff (PT), os governadores eleitos do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), e de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), disseram nesta terça-feira, 04, que esperam manter uma boa relação com a petista nos próximos quatro anos.