Rogério Galloro é o novo diretor executivo da PF O governo federal nomeou nesta segunda-feira (10) um novo diretor executivo para a Polícia Federal. Rogério Augusto Viana Galloro assume o cargo no lugar de Paulo de Tarso Teixeira. As portarias com a nomeação de Galloro e a exoneração de Teixeira estão publicadas no Diário Oficial da União desta segunda-feira.