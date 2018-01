‘Rodrigo não deve assumir por enquanto’

Pai e principal conselheiro do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o vereador pelo Rio de Janeiro Cesar Maia (DEM) disse ao Estado, por e-mail, que “por enquanto” não vê possibilidade de afastamento do presidente Michel Temer do cargo, mas considera a possibilidade se o peemedebista for alvo de uma segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República. Cesar está em viagem ao exterior.

Qual é a opinião do sr. a respeito da denúncia contra o presidente Michel Temer?

Essa que foi apresentada e é debatida na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) não tem fundamento.

A Câmara deveria autorizar a abertura da investigação?

Em relação a essa certamente não.

Como o sr. vê a possibilidade de o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assumir a presidência da República em um eventual afastamento de Michel Temer?

Por enquanto não creio que isso ocorra.

Em caso de afastamento de Temer, o sr. acha que Maia deveria concorrer à Presidência?

Por enquanto não há razão para isso.

De que forma Maia deve estar preparado para assumir a Presidência da República em um eventual afastamento do presidente Michel Temer?

Não creio que isso ocorra com a denúncia apresentada.

Essa situação mudaria se a PGR oferecer uma segunda denúncia contra Temer, como parece que vai acontecer?

Depende das provas que virão.