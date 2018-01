Em Buenos Aires, Maia se reúne com presidente da Câmara argentina

BUENOS AIRES - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, chegou à capital argentina na manhã desta quinta-feira, 6 para participar do Fórum de Relações Internacionais e Diplomacia Parlamentar. Ele viajou acompanhado por outros cinco deputados, são eles: Benito Grama (PTB-BA), Heráclito Fortes (PSB-PI), Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE), Rubens Bueno (PPS-PR) e Rogério Rosso (PSD-DF). Todos de partidos aliados a Temer. Jarbas, correligionário do presidente, foi o primeiro peemedebista a se declarar a favor da admissibilidade da denúncia dele.

Seu primeiro compromisso no país vizinho foi um almoço com o presidente da Câmara de Deputados argentina, Emilio Monzó, no restaurante Mirasol, localizado nas imediações da Embaixada do Brasil em Buenos Aires, lugar onde Maia ficará hospedado.

A viagem acontece em um momento decisivo para o governo Temer. Às vésperas da votação do processo que poderia afastar o peemedebista por até 180 dias da presidência, o primeiro na linha de sucessão, Rodrigo Maia visita Buenos Aires por conta do Fórum de Relações Internacionais e Diplomacia Parlamentar. Ainda que se especule que sua verdadeira intenção seria evitar que ele assumisse a presidência interina enquanto Temer está na Alemanha no encontro do G20.

Com a ausência de ambos, quem assume a Presidência é o atual presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE).A agenda desta quinta-feira inclui, ainda, um jantar com o presidente da Câmara de deputados da Argentina e do Uruguai, Emilio Monzó e Juan Carlos Mahía, respectivamente, e outras autoridades políticas do país anfitrião.

Amanhã estão previstos um encontro com a presidente em exercício na Argentina - Maurício Macri também está participando do G20 - Gabriela Michetti, uma visita ao Congresso Nacional, um encontro com outros deputados da região e finalmente um jantar com o atual embaixador do Brasil na Argentina, Sérgio Danese.

Maia embarca de volta ao Brasil na manhã deste sábado.