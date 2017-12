Rodrigo Maia acusa PT de ter chantageado o PSDB O líder do PFL na Câmara, Rodrigo Maia, disse que "o PT chantageou o PSDB e agora está mostrando sua verdadeira natureza". A acusação veio em resposta ao líder do PT na Casa, Henrique Fontana(RS), que classificou como "legítima defesa" a formação de um super bloco de oito partidos da base governista, somando 273 deputados. Maia criticou o PT por ter oferecido ao PSDB a primeira vice-presidência da Câmara, visando apoio dos tucanos ao petista Arlindo Chinaglia na hipótese de a presidência da Câmara ser disputada no segundo turno. Rodrigo Maia disse que a formação do bloco PFL-PSDB-PPS, que soma 153 deputados, é coerente, pois reúne partidos de oposição. "Foi um desrespeito do PT que chantageou o PSDB e agora quer fazer papel de bom moço. Nós da oposição resolvemos fazer nosso bloco para atuar durante quatro anos. O PFL fez bloco em defesa da sua vaga na Mesa Diretora", afirmou Maia. Pelos cálculos do líder do PFL, o bloco da oposição terá três vagas na Mesa Diretora, sendo duas para titulares e uma para suplente. O líder do PSDB na Câmara, Antonio Carlos Pannunzio, reconheceu que a formação de blocos de partidos para garantir vagas na Mesa Diretora da Câmara "é um desperdício", mas disse que o PSDB, o PFL e o PPS não tinham outra alternativa, diante do super bloco formado pela base governista. "A formação dos blocos é um desperdício para a democracia e a vontade popular, porque, se queremos fortalecer os partidos, é natural que se respeite a proporcionalidade de cada um. Mas a partir do instante que a base governista resolveu formar um bloco, não nos restou outra alternativa", disse Pannunzio. O líder não vê contradição no fato de o bloco estar dividido na eleição à presidência da Câmara. O PPS e o PSDB apóiam o tucano Gustavo Fruet - candidato da terceira via -, enquanto o PFL está com Aldo Rebelo (PcdoB), também da base de aliados do governo. Dos 513 deputados e dos 20 partidos com representação, apenas 17 deputados e três partidos não formaram blocos. Ficaram de fora o PV, que elegeu 13 representantes, o PSOL, com três, e o PRB, com apenas um.