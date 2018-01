Rodízio volta a partir de segunda-feira em SP

O rodízio municipal de veículos volta a vigorar nesta segunda-feira, 20, em São Paulo, após quase um mês de suspensão. Os carros que têm placas com final 1 e 2 ficam proibidos de circular no centro expandido da capital nos horários de pico da manhã e da tarde. Inicialmente, o rodízio voltaria a valer no dia 13 de janeiro, mas a Prefeitura decidiu adiar o seu retorno em mais uma semana porque os índices de congestionamentos estavam dentro da média.

Em abril, a Prefeitura pode ampliar a proibição para mais 371 km lineares de ruas e avenidas fora no minianel viário. Devem ser contempladas cerca de 400 vias, entre as quais as avenidas como Brás Leme, Radial Leste, Aricanduva, Professor Francisco Morato e Inajar de Souza. São eixos que estão fora dos 150 km² do centro expandido, área onde o rodízio vigora desde 1997.

A data de ampliação ainda não foi definida pelo secretário municipal dos Transportes, Jilmar Tatto. De acordo com estudos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), quando a solução for adotada, poderá fazer com que a velocidade média no pico da manhã melhore 8,5%, subindo dos atuais 18,9 km/h para 20,5 km/h. No caso das vias arteriais, o aumento seria de 15 km/h para 16,8 km/h, ou seja, de 12%.

No ano passado, foram aplicadas 2.177.038 multas por desrespeito ao rodízio em São Paulo, informou a CET. Trata-se de um patamar um pouco menor do que o registrado em 2012, quando 2.196.347 infrações foram lavradas pelo órgão que fiscaliza o trânsito. Ao todo, houve 10.153.567 de multas de trânsito em 2013, ante 9.958.646 no ano anterior.