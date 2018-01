Roche nega pressão do governo no caso da hepatite A companhia suíça Roche comunicou que o governo brasileiro não está pressionando a empresa a quebrar a patente do seu tratamento para hepatite C, conhecido como Pegasys. Anteriormente, a mídia local havia publicado que o ministro da Saúde, José Serra, havia exigido que a companhia, assim como a Schering-Plough, que fabrica um produto similar, abaixasse os preços da droga, sob o risco de terem a patente do tratamento quebrada. "O assunto de quebra de patentes está fora da mesa de discussão", declarou o porta-voz da Roche, Horst Kramer. "As coisas estão em boa forma". Segundo Kramer, a companhia está agora em discussões normais de preço, típicas a todo lançamento de droga. Em agosto, o Brasil ameaçou produzir uma versão genérica do tratamento de aids da Roche, o Viracept, também conhecido como Nelfinavir. Isso porque, no Brasil, há uma lei que permite ao governo produzir uma versão genérica de drogas patenteadas, se constatado abuso de preço ou emergências de saúde. A ameaça foi retirada depois que a Roche prometeu reduzir os preços do tratamento em mais de 40% durante o ano de 2002. A companhia também informou que pode iniciar a produção da droga no País.