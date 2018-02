Roberto Jefferson diz ter certeza do dever cumprido O ex-deputado federal Roberto Jefferson, condenado no julgamento do mensalão a sete anos e 14 dias de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, manifestou-se nesta segunda-feira, 18, apenas por seu espaço virtual, o Blog do Jefferson. Na internet, o delator do esquema disse ter "a certeza do dever cumprido" e não guardar mágoas. Em três postagens publicadas pela manhã com o título "Valeu a pena", o ex-deputado relaciona o desfecho do julgamento ao câncer no pâncreas que enfrentou nos últimos meses. "O último ano tem sido um dos mais difíceis de minha vida; guardo, porém, a certeza de que cumpri minha missão, mesmo que tenha pago um alto preço", afirmou.