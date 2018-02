Roberto Jefferson defende 'Ficha Limpa' O ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), disse hoje, em Maceió, que é favorável ao projeto "Ficha Limpa" e defendeu a pré-candidatura do senador Fernando Collor ao governo de Alagoas. Jefferson espera que o projeto aprovado no Senado seja sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.