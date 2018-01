Roberto Jefferson declara apoio a Jovair Arantes para eleição na Câmara

O ex-deputado federal e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 11, para declarar "apoio absoluto" ao líder de seu partido na Câmara, Jovair Arantes (PTB-GO), para a Presidência da Casa. Arantes lançou oficialmente sua candidatura na terça-feira, 10, para comandar a Mesa Diretora. A eleição está marcada para o dia 2 de fevereiro, quando a Câmara retoma os trabalhos após o recesso parlamentar.

O deputado Jovair Arantes, líder experiente e respeitado, tem meu total apoio. Jovair me representa e representa o PTB na eleição da Câmara. — Roberto Jefferson (@blogdojefferson) 11 de janeiro de 2017

Jefferson escreveu em sua conta no Twitter que, ao contrário do que teria saído na imprensa, jamais deixou de apoiar Arantes para o cargo. "O deputado Jovair Arantes, líder experiente e respeitado, tem meu total apoio. Jovair me representa e representa o PTB na eleição da Câmara", afirmou. Jefferson vai acompanhar o deputado na visita ao governador Geraldo Alckmin (PSDB) marcada para esta sexta-feira, 13, no Palácio dos Bandeirantes, conforme publicado nesta quarta pela Coluna do Estadão.

O presidente da legenda disse ainda que na eleição da Câmara a candidatura de Jovair Arantes será lançada a despeito de amizades na Casa. "Temos amigos em vários partidos representados na Câmara, mas o nosso candidato, o candidato do PTB, chama-se Jovair Arantes."