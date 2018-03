Roberto Jefferson compara Dilma à Rubens Barrichello

O presidente do PTB, Roberto Jefferson, comparou neste final de semana, em Cuiabá, a ministra da Casa Civil e pré-candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, ao piloto de Fórmula 1, Rubens Barrichello. "Dilma está bem nas pesquisas. Afinal há dois anos o presidente Lula faz campanha antecipada para ela", disse Jefferson. "Entretanto, ela não é vencedora, pois não participou de nenhuma eleições. Ela é Dilminha Barrichello, ameaça mas não conquista nenhuma pole position."

Roberto Jefferson esteve em Cuiabá participando do encontro estadual da Juventude do PTB que encerrou neste domingo, 28. Na palestra de abertura, o petebista comparou o prefeito Wilson Santos à governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius, ao comentar as denúncias de promessas de campanha não cumpridas pelo prefeito. "Contra Yeda fizeram uma campanha difamatória e covarde, movida pelo ministro da Justiça Tarso genro. Ela dará um trabalho louco na eleição porque botou em dia as contas do governo, pagou os salários em dia. Está saneando o Estado e o povo gaúcho está começando ver o valor da reação dela, que não se entregou ao PT", disse.

Mesmo sem conhecer o vice-governador e pré-candidato ao governo do Estado com apoio de Blairo Maggi, Jefferson alfinetou dizendo"não há como negar que Maggi fez um bom governo, mas o que Silval fez? Não há expressividade no vice, ao governo. É diferente de Galindo, que tem como atuar sem ser pano de fundo apenas". "As denúncias contra ele são igual bombo de sete de setembro, grande a barulhento mas se você rasga é vazio por dentro", acrescentou.