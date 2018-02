Roberto Jefferson aguarda em casa ordem de prisão

"Esse é o momento de maior estresse, uma tensão danada", disse na manhã deste domingo, 17, à reportagem do Estado. "Vou aguardar a ordem de prisão em casa. Aqui (em Levy Gasparian) converso com os meus pais, meus filhos e netos. Falo também com o meu advogado Marcos Pinheiro de Lima. Pode ser que saia prisão domiciliar. Então só me resta esperar", declarou.

Vítima de câncer no pâncreas, Jefferson fez cirurgia e considera estar curado, mas conta que seu metabolismo mudou muito. "Tive que tirar 4/5 do estômago, além de vários outros órgãos. Hoje vou ao banheiro dez vezes por dia, pareço um sabiá gigante. São as chatices do metabolismo." Embora tenha alegado estar tenso, o ex-deputado demonstrou calma e bom humor. Vestido com a camisa do Botafogo, após a entrevista seguiu para sua sessão diária de ginástica, em casa.