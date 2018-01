Roberto Haddad é eleito presidente do TRF-3 O desembargador federal Roberto Haddad foi eleito na tarde desta quarta-feira o novo presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), que engloba os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. O novo presidente foi eleito com 20 votos, três a mais que a segunda colocada na disputa, a desembargadora Suzana de Camargo. O desembargador André Nabarrete ficou em terceiro na corrida eleitoral, com apenas um voto.