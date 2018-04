Roberto Góes (PDT) é eleito com 51%

Com 51% dos votos, Roberto Góes (PDT) é o prefeito eleito de Macapá. Ele derrotou Camilo Capiberibe, do PSB, que teve 48%. Ex-vereador e deputado estadual de quatro mandatos, Góes, de 42 anos, teve apoio do governador Waldez Góes (PDT), seu primo, de 22 dos 24 deputados estaduais, de 6 dos 8 deputados federais, dos 3 senadores e do prefeito João Henrique (PT). Por meio de sua assessoria, Góes disse que a união de forças em torno de sua candidatura vai garantir um bom trabalho, pois terá apoio dos governos, de deputados e dos senadores.