Roberto Freire diz que Lula antecipou campanha eleitoral Durante o XVI Congresso Estadual do PPS-SP, o presidente do partido, Roberto Freire, acusou o governo Lula de antecipar a campanha eleitoral à presidência da República. "O grande responsável é o presidente Lula que desrespeitou a legislação iniciando campanha já há algum tempo". Para Freire "há dois grandes nomes no PSDB neste momento: Serra e Aécio". O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), também presente, destacou que os democratas estão junto com o PSDB, PPS e PV. "Já temos uma definição de caminharmos juntos sob o comando do governador Serra. A partir de janeiro vamos discutir os nomes dos candidatos com a liderança do governador", salientou.