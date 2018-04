Roberto Freire critica oposição do DEM à Álvaro Dias O presidente nacional do PPS, Roberto Freire, chegou a pouco à convenção nacional do partido que vai oficializar o apoio ao candidato José Serra e criticou a resistência do DEM à escolha do senador Álvaro Dias (PSDB-Paraná) como candidato à vice na chapa tucana. Freire disse que o assunto não deve ser "transformado em cavalo de batalha". "Acho que aqueles que querem criar impasse estão laborando em equívoco", afirmou o presidente.