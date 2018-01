Roberto Amaral diz que PSB não fará oposição ao PT O vice-presidente do PSB, Roberto Amaral, afirmou que defende que sua sigla faça esforços para fortalecer o governo Dilma e afirmou ainda que a legenda não será oposição ao governo do PT. Amaral representando o governador de Pernambuco e presidente nacional PSB, Eduardo Campos, no evento que celebra os 10 anos do Partido dos Trabalhadores na presidência da República, nesta quarta em um hotel em São Paulo.