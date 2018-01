RN: PMDB e DEM vencem eleições suplementares

Em Serra do Mel foram computados 7.631 votos válidos, 63 brancos, 181 nulos e uma abstenção de 1.108 votos (12,27%).

Já em Caiçara do Rio do Vento, com 3.456 eleitores, a vencedora foi a candidata do DEM. Conceição Lisboa, conhecida como Ceiça, venceu a disputa. Ela obteve 1.719 votos (56,31%), contra 1.334 (43,69%) votos do seu adversário Arnaldo Aciole, do PMDB. Foram apurados 5.153 votos, desses, 3.053 foram votos válidos, 23 brancos, 77 nulos. A abstenção foi de 296 votos, ou 8,58%.

Em Serra do Mel, o resultado eleitoral ordinário de outubro passado foi anulado porque o vencedor, Manoel Cândido (PT), teve as contas desaprovadas no pleito de 2006, o que não o habilitava, segundo decisão da Justiça Eleitoral, a ser diplomado prefeito.

Em Caiçara do Rio do Vento, o vencedor do pleito de outubro foi Felipe Muller. Mas ele teve o registro de candidatura indeferido porque o pai exerceu o mandato de prefeito por dois períodos consecutivos, o que contraria a Constituição Federal por caracterizar um terceiro mandato por pessoas pertencentes a um mesmo grupo familiar.