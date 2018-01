RJ tem suspeita de mais uma morte por dengue A cidade do Rio de Janeiro pode ter registrado a segunda morte deste ano causada por dengue hemorrágica. Vera Lúcia França, de 38 anos, morreu durante a madrugada no Hospital Souza Aguiar, na região central. Há suspeitas de que a doença teria provocado a morte de Vera Lúcia, mas a Secretaria Municipal de Saúde espera os resultados de exames de sangue para confirmar a causa. Vera Lúcia era moradora do Rio, mas estava passando férias em Iguaba, litoral norte. Ela foi internada quinta-feira à noite em Iguaba e, com o agravamento do quadro, foi transferida sexta-feira para o Souza Aguiar. "Temos que esperar os resultados dos testes, porque os sintomas da dengue muitas vezes se confunde com leptospirose, que também é comum nessa época do ano", explicou o subsecretário municipal da Saúde, Mauro Marzochi. Nesta semana, a secretaria confirmou a primeira morte provocada por dengue na cidade. A vítima também foi uma mulher, não-identificada, que morava na favela da Rocinha e tinha 28 anos. Outras três mortes ocorridas no Estado também podem ter sido causadas pela dengue - uma em São Gonçalo, no Grande Rio, e outras duas na Baixada Fluminense (municípios de Mesquita e São João de Meriti). Até sexta-feira foram notificados 916 casos da doença na cidade, quase o dobro do registrado em todo o mês de janeiro em 2001. Do total, 21 tiveram a forma mais perigosa da doença, a hemorrágica. A Secretaria Estadual de Saúde analisa cerca de 2.000 novas amostras de sangue de pessoas com suspeitas da doença. Segundo Oscar Berro, diretor do laboratório Noel Nutels e responsável pelos diagnósticos, um balanço mais atualizado da situação no Estado deve ser divulgado em breve. Na sexta-feira, o Ministério Público Estadual (MPE) abriu inquérito civil para apurar se houve negligência da Secretaria Municipal da Saúde no combate à doença. A secretaria foi acusada pela Fundação Nacional de Saúde, órgão do Ministério da Saúde, de adiar as medidas necessárias para o combate do mosquito Aedes aegypti, o transmissor do vírus. Segundo Mauro Marzochi, a secretaria vai esperar a notificação oficial para explicar-se e mostrar que não houve negligência.