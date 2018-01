RJ: Protesto em frente à casa de Paes é tranquilo Dezenas de manifestantes chegaram por volta de 17h15 deste sábado à residência oficial da Prefeitura do Rio, a mansão da Gávea Pequena. O ato, que transcorria sem incidentes, é contra as remoções de comunidades pobres por causa de obras com vistas à Copa do Mundo e das Olimpíadas. Os manifestantes marcharam pouco mais de 2 km pelas estradas do Alto da Boa Vista, bairro da zona norte onde fica a Gávea Pequena.